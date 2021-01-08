Гравці французького Монако не витрачають даремно час у літаку та вирішили взяти інтерв'ю у російського футболіста Олександра Головіна незвичним мікрофоном. Ним став банан.

Футболісти Монако розважаються, як тільки можуть. Ось так російський гравець Олександр Головін вперше у кар'єрі говорив у банан замість мікрофона. Відео кумедного моменту виклав клуб з Ліги 1 на своїй сторінці у твіттері.

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Незвичне інтерв'ю

На ролику видно, що таке неординарне інтерв'ю не здивувало півзахисника. Він впевнено відповідав на запитання. "Червоно-білі" весело підписали відео: "Зазвичай він завжди злиться, але тепер задоволений".

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"D'habitude il est toujours énervé mais là il est content !" pic.twitter.com/JUZ0UACUat — AS Monaco (@AS_Monaco) January 7, 2021

Що відомо про Олександра Головіна у Монако? Гравець збірної Росії, який з літа 2018-го року виступає за Монако. Сума трансферу склала 30 мільйонів євро, що стало рекордно дорогим для російських футболістів. Загалом у першому сезоні за клуб провів 35 матчів у всіх змаганнях, у яких 4 рази відзначався у воротах суперників. Торік був стабільним гравцем центральної ланки команди, зігравши 25 зустрічей у чемпіонаті та забив 3 голи.

Додамо, що Головін зіграв вперше після травми, яку отримав на початку серпня 2020-го року. У середині другого тайму росіянин вийшов на заміну у зустрічі з Лор'яном, у якому півзахисник відзначився голом через декілька секунд після виходу на поле. Поєдинок завершився впевненою перемогою Монако 2:5.

Наступний матч Монако зіграє у суботу, 9 січня, проти Анже. Зараз клуб у Лізі 1 посідає 6 місце, у їх активі 30 очок. Вони 9 пунктами поступаються лідеру чемпіонату Ліону.