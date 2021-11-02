Блискавка проти вогню: пекельний постер бою Ломаченко – Коммі – фото

Василь Ломаченко повернеться на ринг наприкінці 2021 року. Суперником українського боксера буде ганець Річард Коммі.

"Деякі сили не можна стримати"

Боксери вийдуть на ринг 11 грудня 2021 року. Цікаве протистояння відбудеться на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку.

До теми Бій Ломаченко – Коммі офіційно оголошено: дата та місце

Промоутерська компанія TopRank вже офіційно підтвердила поєдинок. Також вже випустили офіційний постер двобою у легкій вазі Василь Ломаченко – Річард Коммі.



Ломаченко – Коммі / Фото Top Rank

Для обох боксерів це буде вже другий поєдинок у 2021 році. У лютому Коммі нокаутував домініканця Джексона Мартінеса. Бій був завершений вже у шостому раунді. Ломаченко ж влітку відправив у нокаут японця Масайоші Накатані. Це буде другий поєдинок українця після поразки від Лопеса та втрати чемпіонських титулів.

34-річний Коммі провів у професіоналах 33 бої, здобув 30 перемог і тричі поступився. Обидва боксери мають у своєму пасиві поразки від Теофімо Лопеса – абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.