Чемпіон світу 2018 року оголосив про завершення кар'єри: чим запам'ятався Блез Матюїді

Основний хавбек чемпіонської команди Дешама вирішив повісити бутси на цвях у 34 роки. Останній рік Блез не мав ігрової практики у Інтер Маямі.

Нещодавно Франція ледь не виграла другий чемпіонат світу поспіль. Після тріумфу у 2018 році команда Дешама програла у фіналі катарського Мундіалю Аргентині по пенальті.

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У цій збірній Франції було 10 чемпіонів світу. Інші переможці ЧС-2018 були або травмовані, або знаходяться на закаті кар'єри. Тепер же один із них і зовсім зав'язав із футболом.

Ексхавбек "Ле Бле" Блез Матюїді повідомив, що він завершує ігрову кар'єру. Останнім клубом 34-річного футболіста був американський Інтер Маямі, однак в останній раз Блез виходив на поле аж рік тому.

Футбол, я тебе так любив. Ти дав мені так багато, але настав час сказати "стоп". Я здійснив свої мрії дитинства і мрії як людини. Сьогодні я перегортаю цю сторінку з сильними емоціями, але з гордістю,

– написав Матюїді у твітері.

Біографія Матюїді

За свою кар'єру Блез виступав за Труа, Сент-Етьєнн, ПСЖ, Ювентус та Інтер Маямі. На його рахунку майже два десятки клубних трофеїв, у тому числі чотири перемоги в Лізі 1 та три – в Серії А.

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За збірну Франції Матюїді зіграв 84 матчі і забив 9 голів. Разом із "Ле Бле" він став віцечемпіоном Європи у 2016 році та чемпіоном світу у 2018-му. На переможному Мундіалі він був гравцем основи, відгравши 5 із семи матчів.