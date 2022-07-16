Лідер захисту збірної України Миколенко закупив сім позашляховиків для ЗСУ

Українські футболісти, які виступає за кордоном, не перестають допомагати нашим бійцям на фронті. Захисник Евертона Віталій Миколенко виділився поміж інших своєю щедрим вчинком для ЗСУ.

Допомога від Миколенка

23-річний лівий захисник допоміг благодійному фонду "Леви на джипі" із закупівлею автівок для українських військових. Віталій Миколенко взяв на себе усі фінансові витрати.

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Футболіст збірної України придбав сім пікапів для наших бійців, які вже попрямували на передову. Фонд зайнявся їх логістикою та підготовкою позашляховиків у маскувальних кольорах на СТО, щоб ті у хорошому стані поїхали до хлопців.

Організатори благодійного фонду щиро вдячні Миколенку за підтримку та допомогу.

Дякуємо Віталію Миколенку за те, що повністю покрив витрати на автівки. З нас: логістика і підготовка авто на СТО,

– йдеться у тексті під відео.

Нагадаємо, що з першого дня 2022 року Миколенко виступає в англійському Евертоні. Але навіть така далека відстань не заваджає футболісту допомагати армії та наближати нашу перемогу над ворогом.