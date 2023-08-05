Благодійний матч заради України в Лондоні: все, що треба знати про Game4Ukraine

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зібрали зірок футболу для матчу на честь нашої країни. Зустріч має на меті привернути увагу світу до війни за нашу Батьківщину.

Головна мета матчу

Сьогодні, 5 серпня, в Лондоні відбудеться виставковий матч Game4Ukraine. На стадіоні "Стемфорд Брідж" зіграють більше 40 зірок футболу на підтримку України, пише 24 канал.

До теми У синьо-жовтих кольорах: Шевченко та Зінченко представили футболки на благодійний матч

Капітанами команд будуть зірки українського футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Гра пройде під патронатом благодійної платформи UNITED24, амбасадорами якої і є Андрій з Олександром.

Головною метою матчу стане збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Навчальний заклад був зруйнований у березні 2022 року через напад російських окупантів. Саме на цю місію піде вся виручка із гри.

Хто візьме участь

Окрім зірок футболу, у матчі зіграють чимало селебріті з шоу-бізнесу та світу кіно. Команда Олександра Зінченка буде грати у жовтій формі. До складу цієї команди увійшли:

Воротарі : Єнс Леманн, Девід Джеймс

: Єнс Леманн, Девід Джеймс Захисники : Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліші

: Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліші Півзахисники : Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі

: Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі Нападники : Євген Левченко, Якубу Аєгбені, Жуніор Мораес

: Євген Левченко, Якубу Аєгбені, Жуніор Мораес Селебріті : Філ Данстер, Гіро Файнс-Тіффін, Том Греннан, Роман Кемпф

: Філ Данстер, Гіро Файнс-Тіффін, Том Греннан, Роман Кемпф Тренер: Арсен Венгер

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Натомість Андрій Шевченко з компанією виступатимуть у синьому. Легенда збірної України запросив у команду чимало зірок Серії А, з якими або проти яких грав за Мілан. Також Шевченко возз'єднається із Сергієм Ребровим, з яким створював зірковий дует у збірній в 00-і.

Воротарі : Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд, Карло Кудічіні

: Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд, Карло Кудічіні Захисники :Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо, Вільям Галлас

:Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо, Вільям Галлас Півзахисники : Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті, Джо Коул

: Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті, Джо Коул Нападники : Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Самуель Етоо, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні, Джиммі Флойд Гассельбайнк

: Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Самуель Етоо, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні, Джиммі Флойд Гассельбайнк Селебріті : Тохіб Джимо, Рассел Говард, Арчі Рено, Ральф Літтл, Джеймс Артур, Челсі Граймс

: Тохіб Джимо, Рассел Говард, Арчі Рено, Ральф Літтл, Джеймс Артур, Челсі Граймс Тренер: Емма Хейз та Роберто Ді Маттео

Зірки шоу-бізнесу

Крім цього, організатори підготували потужну розважальну програму. Серед українських виконавців на "Стемфорд Брідж" виступлять Святослав Вакарчук, Джамала та гурт Бумбокс.

Також на благодійний захід запрошені Том Вокер, Melanie C, гурт The Pretender, Artbat ft John Martin, Піт Доерті та Аліша Діксон. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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Де дивитись благодійний матч

Матч Game4Ukraine буде показаний на 25-ти різних каналах у 200 країнах світу. Головним транслятором є Sky Max, компанія покаже зустріч на території Великої Британії. У західній Європі та США права на показ належить компанії DAZN.

Натомість на Східну Європу права на показ гри має компанія Setanta. Тим часом, в Україні благодійний матч можна буде подивитися безкоштовно на наступних ресурсах:

єдиний телемарафон

телеканали Спорт 1 та Спорт 2

онлайн-платформа Megogo

Коментаторами благодійного матчу будуть Роман Бебех та Віктор Вацко. При цьому на ресурсі Megogo буде доступна альтернативна доріжка, де прокоментують відомі коміки Василь Байдак та Костянтин Трембовецький.