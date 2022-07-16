Шахтар оголосив суперників у благодійному турне на підтримку України
Джерело:сайт Шахтаря
Донецький Шахтар готується до нового сезону у Нідерландах. "Гірники" проведуть тренувальний процес, де продовжать благодійне турне на підтримку України.
Благодійне турне продовжується
Одразу три благодійні матчі Шахтаря під егідою Shakhtar Global Tour for Peace відбудуться у Нідерландах. "Гірники" зіграють проти нідерландських клубів.
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22 липня команда з Донецька вийде на футбольне поле проти Фортуни, яка виступає за місто Сіттард. Це буде дебютний поєдинок для Ігоря Йовічевіча на тренерському містку донеччан.
Через чотири дні 26 липня Шахтар зустрінеться з чемпіоном Нідерландів Аяксом, а 30-го липня – проти Утрехта. Два останні матчі відбудуться на домашніх аренах опонентів.
Усі виручені від поєдинків кошти підуть на потреби українських захисників та українців, які постраждали від війни.
- Нагадаємо, що Шахтар за п'ять попередніх благодійних матчів зібрав 13,2 мільйона гривень. Тоді команда грала ще під керівництвом Роберто Де Дзербі.
- Донецький клуб готується до нового сезону УПЛ, який повинен стартувати у серпні. У єврокубках "гірники" розпочнуться свій шлях із групового раунду Ліги чемпіонів.