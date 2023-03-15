Фанати Наполі та Айнтрахта влаштували масову бійню перед матчем Ліги чемпіонів: відео свавілля

Вболівальники неаполітанського та франкфуртського клубу знову не знайшли спільної мови та вирішили застосувати силу. Навіть італійська поліція не впоралась із натовпом.

У Лізі чемпіонів добігають кінця матчі-відповіді 1/8 фіналу. В одному з останніх поєдинків цієї стадії лідер Серії А Наполі прийматиме Айнтрахт, пише 24 канал.

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Перед грою виник скандал з квитками на гру. Клуб вирішив не продавати перепустки на стадіон для фанатів німецького клубу. Причиню могло стати те, що перед першою грою у Франкфурті-на-Майні фанати Наполі були атаковані прихильниками господарів.

Втім Айнтрахт оскаржив це рішення в суді та виграв право на придбання квитків для своїх фанатів. Та нової сутички уникнути не вдалось. У день матчу в центрі Неаполя відбулась бійка між вболівальниками Наполі та гостей. Прихильники господарів атакували автобус з фанатами Айнтрахта.

ВІдео сутичок на вулицях Неаполя:

Як мінімум двоє чоловіків отримали ножові поранення. Крім того, вболівальники підпалюють автомобілі та кидають димові шашки. Поліція намагається зупинити хуліганів, але у підсумку сама отримує пошкодження.

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Нагадаємо, що у першому поєдинку Наполі здобув гостьову перемогу з рахунком 2:0. У воротах Айнтрахта розписались Віктор Осімхен та Джованні Ді Лоренцо.