"Селезньов пропустив найкращу вечірку": учасник бійки з росіянами в Туреччині потролив нападника

Дмитро Нємчанінов вважає, що боксерські навички Євгена не завадили б під час сутички із гравцями Шинніка. Втім футболісти Миная впорались і без легенди УПЛ.

У понеділок, 13 лютого, в Туреччині спалахнула велика бійка між українцями та росіянами. Футбольний клуб Минай поставив на місце футболістів Шинніка з Ярославля, які чомусь опинились з ними в одному готелі.

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Героєм сутички став нападник закарпатців Данило Колесник. Футболіст вправив мізки нахабному росіянину, який у нетверезому стані наблював в туалеті та почав нецензурно спілкуватись із прибиральницею.

"Двоє зайшли у жіночий туалет. Ми це побачили і я пішов за ним. Там знаходилась робітниця готелю. Вона думала, що він з нашої команди. Вона почала казати, щоб я забрав його. Після цього я сказав, що це ні в якому разі не наш гравець і ми вийшли з туалету. Після цього він вийшов теж і сказав: "Іди прибери, я наблював". Вона йому почала говорити англійською, а він їй у відповідь: "Я тебе не розумію, кажи "нормальною" мовою, російською". Це мене дуже схарило. Кажу йому: "Іди сюди, я тобі скажу доступною мовою". Потім так вийшло, що він отримав парочку ударів, ми його попередили. Після чого він розвернувся і втік.

Ми з хлопцями посиділи в лобі, після чого спустилися 5-6 гравців їхньої команди. Почались гойдалки, нас почала стримувати охорона готелю, набігли сек'юріті. Вони забрали хлопця, який почав на нас стрибати, і поїхали ліфтом. Прибігла наша команда, ми піднялись сходами на третій поверх. Там вже їх півкоманди, наші прибігли і почалась повноцінна бійка, команда на команду. Пацани з Миная – шалені хлопці, всі були налаштовані їх провчити. Це накипіло, дивлячись на новини, як страждають наші захисники. Кожна людина з російським паспортом має так само страждати. Не було роздумів згасити конфлікт, всі йшли з вогнем в очах,

– розповів Колесник.

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Також висловився щодо бійки з росіянами і захисник Миная Дмитро Нємчанінов. Він розповів про стан команди після сутички та потролив свого колишнього партнера по клубу Євгена Селезньова.

Колишні гравці Миная дзвонять і кажуть, що також хотіли бути з нами, і дати росіянам пи*ди. Не хотілося займатись таким геройством, але довелося. У нас усі живі-здорові. Це росіяни мають травми. Їх там і зашивали, і ребра в декого зламані. Чи не вистачало Селезньова? Так, він пропустив найкращу вечірку,

– заявив Дмитро.

Цікаво, що російський клуб за традицією своєї країни навішав чергової брехні щодо цієї ситуації. Буцімто, українці самі спровокували футболістів Шинніка, змушували співати гімн та виступити проти війни. Втім до будь-якої інформації з Росії, як і завжди, не варто ставитись всерйоз.