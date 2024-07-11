Лідер Ліверпуля поліз у масову бійку фанатів і отримав по голові: зашкварне відео з Копа Америка

Дарвін Нуньєс вирішив відігратися на фанатах Колумбії після провалу у півфіналі Копа Америка. Втім, один із вболівальників не пошкодував нападника.

На Копа Америка-2024 визначились фіналісти змагання. У першому півфіналі Аргентина здолала Канаду, тоді як у другому перемогу святкувала Колумбія, пише 24 Канал.

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Лідер Ліверпуля осоромився

"Кавові" мінімально переграли збірну Уругваю завдяки голу Лерми. При цьому підопічні Лоренсо другий тайм провели у меншості. Схоже, поразка вивела з емоційного ладу гравців "селесте".

Після фінального свистка на трибунах стала масова бійка між фанатами обох команд. Спочатку вболівальники кидались стаканами, а потім перейшли до рукопашного бою.

До бійки долучились троє лідерів збірної Уругваю – Дарвін Нуньєс, Хосе Марія Хіменес та Рональд Араухо. Особливо помітним був нападник Ліверпуля, який активно поліз у бійку з фанатом Колумбії.

Відео бійки за участю Дарвіна Нуньєса:

Втім, для Дарвіна все закінчилось не так добре, як він собі уявляв. Один із вболівальників вдарив лідера Ліверпуля по голову, після чого той впав. Зрештою правоохоронцям вдалось заспокоїти ситуацію.

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Відзначимо, що фінал Копа Америка Аргентина – Колумбія відбудеться в ніч проти 15 липня у Маямі на "Хард Рок Стедіум". Початок – о 03:00 за київським часом.