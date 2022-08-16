Колишній гравець Динамо влаштував бійку з одноклубником під час матчу: поліція вгамувала забіяк

В Аргентині розгорівся скандал навколо команди Бока Хуніорс. І причетним до цього є колишній гравець київського Динамо Карлос Самбрано.

Бока Хуніорс 14 серпня зіграв матч чемпіонату Аргентини проти Расінга на виїзді. І мало не поступилася, коли в першому таймі по воротах команди було завдано 14 ударів.

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Саме невдала гра в захисті і стала причиною сутички між гравцями команди в перерві. Виникла вона між нападником Даріо Бенедетто та захисником Карлосом Самбрано. Але словесна перепалка переросла і в бійку. Тож на другий тайм обох гравців вийшли зі слідами від ударів. У Самбрано було видно синець на обличчі, а у Бенедетто – на шиї.

За повідомленням місцевих ЗМІ, до бійки долучилися й решта гравців команди, тож поліції довелося вгамовувати забіяк.

На слідах від бійки навіть закцентували режисери трансляції, І це потрапило в огляд матчу.

Відеоогляд матчу Расінг – Бока Хуніорс

Тепер у клубі йде розслідування цієї справи. За попередніми даними, гравців відсторонять від наступного матчу команди. Цілком ймовірно, що на них очікуватиме і штраф.

Варто нагадати, що Самбрано свого часу був гравцем київського Динамо. Він прийшов до команди в січні 2018 року. Але не зіграв жодного офіційного матчу. Вже влітку 2018 року його на рік віддали в оренду у швейцарський Базель. Коли він повернувся до Києва, то далі сидів на лаві для запасних. І в січні 2020 року його продали в Бока Хуніорс за один мільйон євро.