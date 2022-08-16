Бока Хуниорс 14 августа сыграл матч чемпионата Аргентины против Расинга на выезде. И чуть не уступила, когда в первом тайме по воротам команды было нанесено 14 ударов.

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Именно неудачная игра в защите и стала причиной стычки между игроками команды в перерыве. Возникла она между нападающим Дарио Бенедетто и защитником Карлосом Самбрано. Но словесная перепалка переросла и в драку. На второй тайм оба игрока вышли со следами от ударов. У Самбрано был виден синяк на лице, а у Бенедетто – на шее.

По сообщению местных СМИ, к драке присоединились и остальные игроки команды, так что полиции пришлось унимать драчунов.

На следах от драки даже акцентировали режиссеры трансляции, и это попало в обзор матча.

Видеообзор матча Расинг – Бока Хуниорс

Теперь в клубе идет расследование этого дела. По предварительным данным, игроков отстранят от следующего матча команды. Вполне вероятно, что их будет ожидать и штраф.

Следует напомнить, что Самбрано в свое время был игроком киевского Динамо. Он пришел в команду в январе 2018 года. Но не сыграл ни одного официального матча. Уже летом 2018 года его на год отдали в аренду в швейцарский Базель. Когда он вернулся в Киев, то сидел на скамье для запасных. И в январе 2020 года он был продан в Бока Хуниорс за один миллион евро.