Бій з Усиком може зруйнувати кар'єру Джошуа, – сенсаційна зава менеджера боксера

Команди українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа близькі до укладення угоди про бій. Едді Хірн, промоутер Джошуа, вважає, що Усик може зруйнувати кар'єру його клієнту.
Усик – це реальний виклик
Промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA і IBF заявив, що Джошуа слід бути безжальним у поєдинку з Усиком.
Варте уваги Укрзалізниця стурбована поведінкою Усика на колії: фото
Це бій, який може зруйнувати кар'єру Джошуа, якщо він не буде готовий на 100%. Ентоні повинен бути безжалісним. Йому потрібно показати безжалісність Дерека Чісори, тільки з ще більшою гостротою,
– сказав Хірн.
Промоутер зазначив, що Усик давно добивається можливості стати чемпіоном світу у важкій вазі.
"Всі ми знаємо, що Усик небезпечний. Але що ще нам залишається робити? Джошуа роками виходив битися проти всіх, хто був його обов'язковими претендентами. Знову і знову, раз по раз, Джошуа ніколи не ухилявся від викликів. А це реальний виклик", – зазначив Хірн.
На підтвердження своїх слів він нагадав про рейтинг найкращих боксерів світу pound for pound, в якому Джошуа немає. Натомість Усик входить у топ-10.
Усик – Джошуа: що відомо про бій
- За попередньою інформацією Едді Хірна, поєдинок Усик – Джошуа може пройти 18 або 25 вересня у Лондоні.
- Швидше за все, бій прийме стадіон Тоттенхема.
- На кону поєдинку будуть всі три титули, хоча Усик офіційний претендент тільки по лінії WBO.
- Попередній бій Усик провів 31 жовтня 2020 року, коли рішенням суддів здолав Дерека Чісори. Джошуа востаннє бився 12 грудня 2020 року, коли захистив свій чемпіонський титул IBF в бою проти Кубрата Пулєва.