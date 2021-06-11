Бій з Усиком може зруйнувати кар'єру Джошуа, – сенсаційна зава менеджера боксера

Команди українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа близькі до укладення угоди про бій. Едді Хірн, промоутер Джошуа, вважає, що Усик може зруйнувати кар'єру його клієнту.

Усик – це реальний виклик

Промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA і IBF заявив, що Джошуа слід бути безжальним у поєдинку з Усиком.

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Це бій, який може зруйнувати кар'єру Джошуа, якщо він не буде готовий на 100%. Ентоні повинен бути безжалісним. Йому потрібно показати безжалісність Дерека Чісори, тільки з ще більшою гостротою,

– сказав Хірн.

Промоутер зазначив, що Усик давно добивається можливості стати чемпіоном світу у важкій вазі.

"Всі ми знаємо, що Усик небезпечний. Але що ще нам залишається робити? Джошуа роками виходив битися проти всіх, хто був його обов'язковими претендентами. Знову і знову, раз по раз, Джошуа ніколи не ухилявся від викликів. А це реальний виклик", – зазначив Хірн.

На підтвердження своїх слів він нагадав про рейтинг найкращих боксерів світу pound for pound, в якому Джошуа немає. Натомість Усик входить у топ-10.

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