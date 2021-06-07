Бій з Усиком може стати банановою шкіркою для Джошуа, – ексчемпіон світу

Колишній чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Джонні Нельсон (45-12, 29 КО) поділився думкою про можливий бій між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і чемпіоном WBO, WBA і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа ( 24-1, 22 КО).

Нельсон вважає, що для початку Олександру Усику варто було б провести ще кілька простіших боїв.

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"Поза сумнівом, бій з Усиком може стати банановою шкіркою для Джошуа. Я вважаю Усика приголомшливим бійцем. Звичайно ж, він був королем першого важкого дивізіону. Я думав, що він наробить шуму в суперважкій вазі, але в двох боях він, мабуть, не вразив мене.

На місці команди Усика я б почекав і провів п’ять боїв в суперважкій вазі, перед тим як говорити, що він готовий, оскільки це великий ризик для нього. Чи може він перемогти Ентоні Джошуа? Звичайно, Усик думає, що може. Але Джошуа — великий, швидкий, потужний спортсмен", – заявив Нельсон.

Що відомо про бій Усик – Джошуа