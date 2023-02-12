Бій за абсолют під загрозою зриву: поєдинок Усика з Ф'юрі може відбутися у Англії, – ЗМІ

Переговори між представниками боксерів, схоже, зайшли у глухий кут. Епопея з офіційним підписанням контракту на "Бій століття" продовжується.

Відомий оглядач боксу Майкл Бенсон у себе в Twitter повідомив, що можливий бій за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком скоріше за все відбудеться у Великий Британії. Втім, існує ймовірність, що поєдинок так і не відбудеться.

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Переговори зайшли в глухий кут

За словами Бенсона, у Саудівської Аравії дуже малі шанси стати господарем поєдинку двух зірок хевівейту.

Повідомляється, що бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком тепер із більшою ймовірністю відбудеться в Англії, ніж у Саудівській Аравії. Якщо взагалі відбудеться. Стверджується, що має бути "довгий шлях" у процесі погодження угоди, яка у фінансовому відношенні задовольнить обох боксерів,

– написав журналіст.

Нагадаємо, що переговори тривають більше двох місяців. Спочатку були плани провести поєдинок наприкінці лютого або на початку березня. Повідомлялося, що Усик вже підписав угоду із Саудівською Аравією про поєдинок з Ф'юрі.

Проте сторони ніяк не можуть владнати фінансові питання. Промоутер "Циганського короля" Боб Арум вважає, що якщо бій буде проходити в Англії, то більша частина прибутку з білетів має потрапити у кишені його клієнта. З цим не згодні промоутери Усика, які розраховують розділити гроші порівну.

Раніше повідомлялося, що бій за абсолют відбудеться 29 квітня. Втім, враховуючи складні перемовини, кожному з боксерів можуть призначити обов'язкового претендента на титул, а "Бій століття" відкласти до кращих часів.