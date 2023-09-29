Респект Тайсону за мужність: Красюк відреагував на підписання контракту на бій Усика з Ф'юрі

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував інсайд мегафайту за звання абсолютного чемпіона світу. "Жадібне пузо" все ж погодився на бій з Усиком.

Немов грім серед ясного неба з'явилась новина про підписання контракту на бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Довгоочікуваний поєдинок за абсолют, нарешті, став реальністю.

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Красюк: Я не можу повірити

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк відреагував на інсайд Майка Коппінджера. Промоутер Усика не вірив своєму щастю та все ж підтвердив підписання контракту.

Слова Красюка опублікував відомий журналіст Майкл Бенсон.

Я не можу повірити, що це відбувається, але це так. Респект Тайсону за його мужність,

– сказав Красюк.

Тож саудівським шейхам вдалося запропонувати "Циганському королю" такий контракт, від якого він не зміг відмовитися.

Де і коли буде бій Усик – Ф'юрі

За даними інсайдера бій за абсолют може відбутися 23 грудня цього року або в січні наступного. Місце проведення – Саудівська Аравія.

Нагадаємо, що у вересні промоутер Туркі Алалшіх зустрівся в Лондоні з Усиком та Ф'юрі. Тоді саудит анонсував гарні новини.

Факти перемовин також підтверджував Красюк та промоутери Ф'юрі – Арум та Воррен.

Крім того, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман розповів, що не буде перешкоджати організації поєдинку за абсолют.

Тож усі пазли зійшлися і "Бій століття", нарешті, відбудеться.