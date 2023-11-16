Бій Усик – Ф'юрі офіційно оголошений: коли і де відбудеться битва за абсолют

16 листопада на знаменитому стадіоні "Вемблі" відбулася пресконференція за участю Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. На медіазаході було офіційно оголошено "Бій століття".

Епохальний поєдинок двох суперзірок хевівейту, який буде вписаний в історію боксу, відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Переможець битви здобуде титул абсолютного чемпіона надважкого дивізіону.

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"Бій століття" стане подією 2024 року

Довгоочікуваний мегафайт відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії в Ер-Ріяді. На кону поєдинку стоятимуть титул чемпіона за версією WBC, яким володіє Ф'юрі, та пояси Усика за версіями IBF, IBO, WBA та WBO. Крім того, суперники отримають фантастичні гонорари від організаторів мегафайту.

Офіційний постер бою за абсолют / twitter.com/trboxing

Нагадаємо, що Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі наприкінці вересня підписали контракт на бій. Він повинен був відбутися 23 грудня 2023 року. Проте поєдинок довелося перенести через незадовільну форму "Циганського короля".

Чемпіон WBC за допомогою суддів переміг дебютанта боксерського рингу Френсіса Нганну. При цьому "Жадібне пузо" в третьому раунді опинився в нокдауні. Тож британцю знадобився додатковий час на відновлення.

Олександр Усик свій останній бій провів 26 серпня. Український чемпіон захистив титули в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Останнім абсолютним чемпіоном світу надважкого дивізіону був британець Леннокс Льюїс. Він володів титулом в епоху трьох поясів: WBC, WBA и IBF. З того часу минуло вже 23 роки.