Рефері позбавив чемпіонства: з'явилися деталі апеляції команди Дюбуа на результат бою з Усиком

У Вроцлаві Олександр Усик захистив чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO та IBF у бою проти Даніеля Дюбуа. Проте після поєдинку команда британця не погодилася з таким результатом.

Українець переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді завдяки джебу в голову. Оточення Дюбуа вважає, що бій мав закінчитися ще у п'ятому раунді, коли британець завдав удару нижче пояса, а Олександр Усик опинився на настилі та декілька хвилин відновлювася після нелегального прийому.

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У всьому винен рефері

На думку Дюбуа та його команди, суддя мусив розпочати відлік у тому епізоді й Усик не встиг би оговтатися за 10 секунд, що призвело б до нокауту. Раніше промоутер британця заявляв, що була подана апеляція на результат бою, нині ж з'явився її текст.

Приблизно на 20-й секунді п’ятого раунду Дюбуа завдав удару по корпусу, який відправив Усика на канвас, і, мабуть, зробив Даніеля чемпіоном у надважкій вазі. Однак Пабон помилково вирішив, що цей удар був низьким. Замість нокауту Усику було надано тривалий час на відновлення, який дозволив йому відновити сили та безперешкодно продовжити бій,

– йдеться в листі.



Апеляція команди Дюбуа / соцмережі інсайдера Дена Рафаеля

Зазначимо, що удар Дюбуа уже обговорили всі люди, які пов'язані з боксом, проте зі скриншоту видно, що апеляція не має жодного сенсу, адже удар був завданий дуже низько й це однозначне порушення правил.



Удар Дюбуа нижче пояса / скриншот із трансляції