Перевага чемпіона беззаперечна, але не тотальна: суддівські записки бою Усика проти Дюбуа – фото

У Вроцлаві на стадіоні "Tarczyński Arena" Олександр Усик захистив свої чемпіонські пояси. Бій проти Даніеля Дюбуа завершився достроковою перемогою українця.

Поєдинок тривав 9 раундів та завершився технічним нокаутом Олександра Усика. Протягом бою стався скандал із ударом британця, після якого Усик побував на настилі. Дюбуа пробив нижче пояса, але його команда так не вважає. Вона вимагає реваншу, хоча промоутер українця виклав фото, після якого не має виникати питань до рішення суддів.

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Суддівські записки підтверджують перевагу Усика в бою

По закінченню поєдинку з'явилася статистика ударів боксерів. За нею в Усика було повне домінування. Такої ж думки були й судді, які одноголосно віддавали перемогу Олександру, хоча й не за кожен раунд.

Усі три рефері віддавали перевагу українцю – 78-73, 79-72, 79-72.

Один суддя віддав перемогу британцю в двох раундах (другому та четвертому), а два інших – в одному (четвертому та п'ятому відповідно).



Записки суддів бою Усика – Дюбуа / соцмережі журналіста Дена Рафаеля

Зазначимо, що після поєдинку Олександр Усик вичитав Даніеля Дюбуа за брудні прийоми під час бою, а потім влаштував маленьку дискотеку, станцювавши переможний танок, чим підняв настрій публіці.