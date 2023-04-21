Менеджер Усика розповів, коли український чемпіон поб'ється з "Динамітом"

Український боксер Олександр Усик готується до бою з обов'язковим претендентом від WBA Даніелем Дюбуа. Поєдинок повинен відбутися влітку цього року.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександр Усик чекає на зустріч з британським боксером Даніелем Дюбуа. Представники боксерів повинні узгодити дату поєдинку до 2 травня.

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Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас прокоментував хід переговорів із командою регулярного чемпіона WBA та назвав орієнтовну дату мегафайту.

"Дюбуа – обов'язковий претендент WBA. Зараз ми ведемо переговори та сподіваємось, що угода буде укладена і нам не будуть потрібні промоутерські торги. Однак якщо прогресу в переговорах в найближчі кілька днів не буде, то, ймовірно, справа закінчиться промоутерськими торгами.

Коли може відбутися поєдинок? В кінці липня – на початку серпня", – розповів Клімас.

Нагадаємо, що раніше Усик планував зустрітися з "Динамітом" наприкінці літа. Проте плани боксера могли скоригувати у зв'язку з можливим турніром чотирьох топ-зірок хевівейту, який планують провести в грудні цього року. Але спочатку Олександру потрібно розібратися з Дюбуа.