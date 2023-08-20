Ніж в спину від вчителя: екстренер Усика розповів Дюбуа секрети українця

Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир вирішив допомогти британцю Даніелю Дюбуа у підготовці до поєдинку. Американець знає все про українського чемпіона.

Американський тренер Джеймс Алі Башир протягом чотирьох років працював з Олександром Усиком. Проте в один момент співпраця з відомим фахівцем була припинена. Можливо, цим можна пояснити вчинок Алі Башира.

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Здав Усика з тельбухами

Колишній тренер чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі повідомив, що вирішив допомогти Даніелю Дюбуа підготуватися до бою з Усиком.

"Ми з Усиком жили разом три роки, тому я володію великими знаннями про нього. Я розумію роботу Олександра Усика.

Нехай він мене й відпустив, та його природа не зміниться. Це найголовніше, що я дізнався про нього. Професіонали – такі, які є. Він професіонал, і я професіонал. Усик не користувався моїми послугами, а Даніель вирішив ними скористатися. Мої знання про Усика залишилися, вони не зникнуть через те, що я перестав із ним працювати.

В мене була квартира в Україні, у Києві. Я жив в Україні й щодня ходив до зали. Більшість часу протягом трьох років ми проводили разом по шість годин на день. Ми разом їздили на різні бої в Україні. Усик розуміє, ким я був, і розуміє, ким був він", – розповів Башир.

Чи допоможуть поради американського тренера британцю, дізнаємося вже зовсім скоро. Зазначимо, що Джеймс Алі Башир свого часу також тренував ще двох українських боксерів: легендарного Володимира Кличка та Владислава Сіренка.

Поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 26 серпня на стадіоні Tarczyński Arena у польському Вроцлаві. На кону поєдинку стоятимуть усі пояси українського чемпіона.