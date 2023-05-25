Бій Усик – Дюбуа відбудеться в Польщі: команда українця виграла промоутерські торги

Українські любителі боксу зможуть підтримати чемпіона світу Олександра Усика в поєдинку з Даніелем Дюбуа. Обов'язковий захист титулів українець проведе у Польщі.

Визначилася локація поєдинку чемпіона світу з боксу Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. Свій перший бій після реваншу з Джошуа українець проведе в Польщі.

Читайте також Надихаюча зустріч із чемпіоном: Усик відвідав дітей у лікарні "Охматдит" – щирі фото

Радісну новину повідомив генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк в Instagram. За його інформацією, сторона Усика виграла промоутерські торги.

Таким чином, бій Усик – Дюбуа повинен відбутися 12 серпня у польському Вроцлаві. Саме на організації поєдинку в Польщі наполягали представники українського боксера.

Зазначимо, що в разі перемоги Усик зможе взяти участь в супертурнірі в Саудівській Аравії. Саме там повинен відбутися бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. До речі, "Циганський король" теж знайшов собі суперника.

Що відомо про Даніеля Дюбуа