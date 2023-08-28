Расизм став важливим фактором: Чісора зробив скандальну заяву щодо бою Усика проти Дюбуа

Олександр Усик та Даніель Дюбуа провели бій у Вроцлаві за титули українського боксера. Претенденту не вдалося скористатися своїм шансом, після чого не стихає медійний шум через епізод, що стався у 5 раунді.

Даніель Дюбуа вдарив Олександра Усика нижче пояса та відправив його цим на настил. Рефері дав українцю час відновитися, адже було порушення правил. Далі Усик взяв бій під повний свій контроль та нокаутував Дюбуа джебом у голову в 9 раунді.

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У поразці Дюбуа замішаний расизм

Після бою у команди Дюбуа були всі винні у поразці, окрім свого боксера. Так дісталося Олександру Усику, якого порівняли з наркоманом, а також звинуватили "домашнє" суддівство у прихильності до Усика.

Здавалося б, що далі вже нікуди, але Дерек Чісора спробував вивести скандал на новий рівень. Він заявив, що удар нижче пояса назвали порушенням правил через те, що навколо були всі білі, а отже, це був прояв расизму.

У нас є чорний хлопець, який б’ється у білій країні з великою кількістю білих людей навколо. Рефері білий, судді біля рингу білі. Чого ви чекали? Чорному не віддадуть перемогу, навіть якщо він відправив Усика до нокдауну – це не зарахували,

– сказав британський боксер.

Нагадаємо, що раніше 39-річний Чісора анонсував своє завершення кар'єри. За його словами, британцю залишилося провести ше 3 поєдинки. Протягом своїх виступів у профі він двічі боксував проти українців. Віталій Кличко та Олександр Усик виходили з ним у ринг та перемагали скандального боксера.