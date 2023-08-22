Вже у суботу, 26 серпня, Олександр Усик вийде у ринг боксувати з Даніелем Дюбуа. Одним із спаринг-партнерів українця у тренувальному таборі був бельгійський боксер Джек Маловей (13-3-1, 9 КО).

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Усик фаворит, але Дюбуа має більшу потужність

Бельгієць також має досвід спарингу і з його майбутнім суперником Даніелем Дюбуа. Маловей розповів про тренувальний табір Усика та назвав головну чесноту українського боксера.

"Зі спарингів з Усиком я навчився багато чому. Наприклад, я зрозумів, наскільки простим може бути бокс: всього декілька рухів, проте які ж вони ефективні. Сама атмосфера в таборі мені сподобалась, все було добре. Команда Олександра – дуже коректні та чесні люди, тому все пройшло добре.

Атмосфера на тренуваннях була позитивна. Найкращий скілл Усика? Це контрпанч. В нього чудовий контрпанч, чудове відчуття моменту, він знає, де потрібно бути в той чи інший момент. В Усика є достатня сила. Я б не назвав це природною силою супертяжа, але він легко може нокаутувати будь-якого супертяжа за допомогою серії ударів. Він напоїть ударами будь-кого", – заявив бельгієць.

На думку Джека Маловея, фаворитом бою однозначно є Олександр Усик, проте не варто забувати, що британський боксер має дуже потужний удар, тому українцю треба бути обережним.

Бій Усик – Дюбуа це чудове протистояння. Правда я не знаю, як Дюбуа збирається перемагати такого навченого та готового Усика. Усик легко може боксувати 20 раундів в божевільному темпі. Дюбуа ж має справді велику потужність, я спарингував з ним, тому знаю, про що кажу. Один його удар може змінити все. Проте я віддаю перевагу Усику в цьому бою,

– сказав Маловей.

Нагадаємо. Бій між Усиком та Дюбуа можна буде переглянути на медіасервісі Megogo. Вечір боксу в Польщі розпочнеться 26 серпня о 20:00 з андеркарду, де виступить низка українських боксерів. Усі поєдинки будуть також транслюватися єдиним легальним транслятором в Україні.