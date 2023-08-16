Намагається залякати українця: Дюбуа заговорив про переможний настрій перед боєм з Усиком

До бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа залишається все менше часу. Боксери вийдуть у ринг 26 серпня у Вроцлаві.

На стадіоні "Tarczyński Arena" британський боксер спробує створити сенсацію та перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. Напередодні бою Дюбуа намагається усім виглядом показати, що він упевнений у своїх силах.

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Дюбуа вважає, що прийшов його час

"Регулярний" чемпіон WBA в суперважкому дивізіоні заявив, що готовий здивувати свого титулованого суперника. Попри статус андердога він вважає, що перебуває у чудовій формі та збирається домінувати в ринзі.

Я боксер надважкої ваги, а він крузер. Мені необхідно це показати, бути агресором на рингу. Мені 25 років. Настав мій час. Я повністю налаштований на перемогу. Я йду перемагати. Зараз я у всеозброєнні, у бойовому режимі. Буде ще кілька днів тренувань. Я постійно втомлений, але я мушу пройти через це. Я відпочину, коли все зроблю. Коли ти стаєш чемпіоном, ти можеш відпочивати хоч решту життя,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що під час зважування він не виглядав таким впевненим та двічі поступався в дуелі поглядів. Промоутер Олександра Усика розповідав, що вперше бачив, щоб у боксера трусився живіт під час стандартної процедури.