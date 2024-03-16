Ютуберу не позаздриш: "Залізний Майк" продемонстрував шалену готовність перед боєм з Полом

Легенда світового боксу Майк Тайсон кинув виклик популярному блогеру Джейку Полу. Велика різниця у віку абсолютно не турбує колишнього абсолютного чемпіона світу.

"Залізний Майк", якому 30 червня виповниться 58 років, з усією відповідальністю готується до бою проти блогера та боксера Джейка Пола. Поєдинок викликає величезний глядацький інтерес.

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Тайсон пригрозив Полу

Майк Тайсон в онлайн режимі публікує свої тренування. Залишається лише дивуватися, у якій відмінній формі знаходиться ветеран хевівейту.

"День 3. Ти все ще хочеш зі мною пободатися?", – заявив Тайсон.

Відео тренувань Майка Тайсона

Тайсон проти зіркового блогера