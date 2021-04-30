Бій Ф'юрі – Джошуа переносять, боксери проведуть проміжні поєдинки з Уайлдером та Усиком

Визначення абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відкладається. Боксери не зможуть провести бій влітку 2021 року, тому зустрінуться з проміжними суперниками.

Бій Ф'юрі – Джошуа може відбутися у 2022 році

Боб Арум, промоутер Ф'юрі, заявив, що поєдинок з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Джошуа точно не відбудеться влітку 2021 року.

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Боб Арум запевняє, що Саудівська Аравія, яка буцімто має прийняти бій, не встигне організувати зустріч боксерів.

Нещодавно Едді Хірн, промоутер Джошуа, заявляв, що бій відбудеться влітку в Саудівській Аравії. За його словами, поєдинок оголосять у перший тиждень травня.

Саудівській Аравії будуть потрібні місяці, щоб зробити все необхідне по такій великій угоді. Це не просто плата за місце проведення бою, саудівці висувають додаткові вимоги до трансляцій та іншим речам. На те, щоб все це узгодити, можуть знадобитися місяці,

– сказав Арум.

Він заявив, що Ф'юрі й Джошуа зустрінуться у 2022 році. Вже влітку 2021-го британці проведуть проміжні поєдинки.

"Це може затягнутися до 2022 року, як це виглядає зараз. Наскільки нам відомо, бій точно не відбудеться у липні або серпні. Цього літа обом боксерам треба провести свої бої, поки завершаться переговори про поєдинок на Близькому Сході", – резюмував Арум.

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