Бій Ломаченко – Коммі офіційно оголошено: дата та місце
1 листопада 2021 , 21:10Читать новость на русском
Джерело:TopRank
TopRank офіційно оголосив, що колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) проведе бій із легковаговиком Річардом Коммі (30-3-0, 27 KO).
Боксери вийдуть на ринг 11 грудня в Нью-Йорку в "Медісон-сквер-гарден".
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"Медісон-сквер-гарден" уперше за два роки прийматиме вечір з боксу. Востаннє тут проводили бій Теренс Кроуфорд та Егідіюс Каваляускас: американець захистив звання чемпіона світу WBO у напівсередній вазі, нокаутувавши литовця в дев'ятому раунді.
Хто такий Річард Коммі?
- 34-річний боксер із Гани, який здобув 27 перемог у професійному боксі.
- Найвище досягнення Коммі - титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. Він здобув його у 2019 році, перемігши росіянина Ісу Чанієва, проте у наступному ж бою втратив пояс, поступившись Теофімо Лопесу.
- Після поразки від Лопеса Коммі провів лише один поєдинок, нокаутавши домініканця Джексона Марінеса у лютому 2021 року.