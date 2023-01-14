Запасайтесь попкорном: інсайдер назвав точну дату виходу на ринг Ломаченка та Хейні

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко отримає шанс забрати всі пояси легкої ваги у американського боксера Девіна Хейні. По даним журналіста, команди боксерів узгодили всі деталі.

Нарешті з'явилися конкретика щодо поєдинку між абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні та Василем Ломаченком. Бій двох топових боксерів відбудеться в травні.

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Боксери про все домовились

Бій вже проанонсував Девін Хейні, натякнувши про мегафайт у твітері. Він написав, що трансляція бою пройде за системою PPV – платного телебачення, добавивши смайлик попкорну.

Повідомлення Хейні прокоментував журналіст ESPN Сальвадор Родрігес. Він був більш конкретний.

Проти Ломаченка 20 травня на "Медісон Сквер Гарден"… Звучить непогано, але PPV?,

– написав Родрігес.

Таким чином, бій за абсолют відбудеться у Нью-Йорку, на всесвітньовідомій арені, де проходять масштабні спортивні заходи.

Зазначимо, що американець наполягав на проведенні поєдинку на початку березня. Адже Хейні мусульманин і хотів завершити справи до свята Рамадан. Крім того, абсолютний чемпіон світу планує піднятися у наступний ваговий дивізіон, адже йому важко тримати ліміт легковаговика

Проте команда українського боксера пропонувала змістити мегафайт на травень. Ломаченко багато пропустив через війну в Україні і не був надто переконливим у поєдинку з Ортісом.

, що це буде друга спроба Ломаченка стати абсолютним чемпіон світу. Під час першої Ломаченко програв Теофімо Лопесу. Проте вже у першому захисті титулу Тео несподівано віддав пояси Джорджу Камбососу. Але австралієць не довго насолоджував славою, адже не зміг захистити пояси у бою проти Хейні. У реванші Девін знов виявився сильнішим за Камбосаса.