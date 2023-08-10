Битва абсолютних чемпіонів: коли відбудеться поєдинок суперзірок боксу "Канело" та Чарло

Грандіозна подія світового боксу відбудеться 30 вересня. Вперше в історії на рингу зійдуться два абсолютних чемпіони світу – Сауль "Канело" Альварес та Джермелл Чарло.

Компанія Premier Boxing Champions офіційно анонсувала поєдинок двох абсолютних чемпіонів світу: Сауля "Канело" Альвареса – володаря чотирьох поясів у другій середній вазі та Джермелла Чарло – короля дивізіону у першій середній вазі. Мегафайт відбудеться 30 вересня у Лас-Вегасі на арені T-Mobile.

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Що відомо про бій абсолютів

Поєдинок Альвареса та Чарло стане першим в історії поєдинком абсолютних чемпіонів в епоху існування чотирьох поясів. Цікаво, що Джермелл втратить статус абсолюта одразу після виходу на ринг. Річ у тім, що у боксерській організації WBO повідомили про позбавлення американця чемпіонського поясу через те, що він не провів обов’язковий захист. Його володарем стане австралієць Тім Цзю – тимчасовий чемпіон WBO у першій середній вазі.

Джермелл Чарло пообіцяв усім фанатам боксу дивовижний бій.

Я дуже радий, що 30 вересня отримаю ще одну нагоду увійти в історію. Це найбільший бій у боксі, і я маю намір показати все, на що здатен, як я це роблю завжди. Я втілив цей бій у реальність і заслужив його тим, чого вже досяг у боксі. Канело чудовий боксер, але він зрозуміє, що такий Чарло. Після закінчення бою людям доведеться визнати, що я є найкращим боксером у світі,

– заявив Джермелл.

"Канело" був більш стриманий щодо майбутнього поєдинку.

Я дуже радий, що ми змогли організувати бій такого масштабу між двома абсолютними чемпіонами світу. Джермелл Чарло теж боксував із найсильнішими у своїй вазі, і я радий, що у глядачів буде можливість насолодитися нашим боєм світового класу 30 вересня,

– сказав Альварес.

Хто такі Сауль Альварес та Джермелл Чарло