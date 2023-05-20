Хейні перелякався Ломаченка: український боксер відреагував на скандальну поведінку абсолюта
Джерело:Інстаграм lomus_official
Абсолютний чемпіон світу Девін Хейні мало не влаштував бійку під час дуелі поглядів. Втім, Василь Ломаченко впорався з психологічним пресингом від американця.
В ніч з 20 на 21 травня в Лас-Вегасі відбудеться довгоочікуваний мегафайт двох топ-боксерів сучасності – Девіна Хейні та Василя Ломаченка. Цей бій стане останньою спробою українського боксера втілити свою мрію – бути абсолютним чемпіоном світу.
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Хейні злякався Ломаченка
Напередодні поєдинку відбулася традиційна процедура зважування та дуель поглядів. Під час останньої не витримали нерви у американського боксера. Він чомусь почав щось говорити Василю, а потім щосили штовхнув його.
Проте Ломаченко не повівся на провокацію "Мрії". Після інциденту претендент пояснив поведінку абсолюта.
Тепер він мій. Він мій. У нього немає сили. Сьогодні я відчув його силу. Хейні це зробив, тому що наляканий. Він наляканий. Я впевнений у цьому на сто відсотків,
– сказав Ломаченко.
Відео коментаря Ломаченка