Бій двох боксерських гросмейстерів: неймовірне промо Хейні – Ломаченко

Василь Ломаченко офіційно отримав наступний поєдинок. Український боксер із проросійським поглядом на релігію вже 20 травня повернеться на ринг.

Поєдинок за абсолют у легкій вазі між Девіном Хейні та Василем Ломаченком відбудеться 20 травня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Це буде друга спроба українця стати абсолютним чемпіоном світу.

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Боксерський бій порівняли з шаховою партією

Промоутерська компанія Top Rank оприлюднила не лише дату, місце та постер бою, а й промо поєдинку. У ролику немає найкращих відрізків із зустрічей Ломаченка та Хейні. натомість боксерів зобразили у вигляді шахових фігур короля із їх прізвищами, які на шляху до поєдинку за абсолют здолали чимало суперників.

Девін у відео постав у вигляді золотої фігури із усіма виграними поясами та без прапора США, а Василь – біла фігура із синьо-жовтим прапором у вигляді стрічки.

Промо бою Хейні – Ломаченко

Нагадаємо. що у своєму останньому поєдинку 30 жовтня 2022 року Ломаченко переміг Дженейна Ортіса. Усі три судді віддали перемогу Василю – 115:113, 116:112 та 117:111. Після поєдинку українець зворушливо повернув виграний пояс супернику.

Девін Хейні провів два поєдинки проти Джорджа Камбососа, у якого відібрав та захистив звання абсолютного чемпіона світу. Своєю чергою австралієць відібрав це звання у Теофімо Лопеса, який забрав з-під носа усі пояси у Ломаченка ще 17 жовтня 2020 року.