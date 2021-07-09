Ф'юрі захворів на COVID-19: бій з Уайлдером перенесуть – орієнтовна дата
Джерело:ESPN
Титульний бій між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Уайлдером під загрозою зриву. У таборі британця спалах коронавірусу.
Перенесення бою через коронавірус
У четвер, 8 липня, у таборі британського боксера Тайсона Ф'юрі стався спалах коронавірусу. Через це бій проти Дентея Уайлдера, який повинен був відбутись на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, буде перенесений.
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Офіційне рішення про перенесення протистояння ще не прийняте, але така ймовірність дуже висока. Позитивний тест на коронавірус здала не лише команда британця, а й сам Тайсон Ф'юрі.Зверніть увагу! В андеркарді бою Ф'юрі – Уайлдер свій поєдинок повинен був провести український боксер Віктор Вихрист. Його суперник – Майк Маршалл.
При цьому промоутери Ф'юрі з TopRank заявили, що зараз перенесення двобою з 24 липня не розглядається. Про коронавірус в тренувальному таборі і те, чи вплинуло це на британця, промоутери не повідомляють. Сторона його суперника Уайлдера поки не коментує таку інформацію з коронавірусом.
Журналіст Майк Коппінген повідомив у своєму твітері, що боксери можуть вийти на ринг з 3 – 9 жовтня. Поєдинок відбудеться із глядачами на трибунах.
Бій Ф'юрі – Уайлдер: головне
- Боксери вже двічі виходили на ринг один проти одного. Вперше це сталось у грудні 2018 року. Той поєдинок завершився несподіваною мировою. У бою Ф'юрі побував у нокдауні. Тоді Деонтей Уайлдер захистив титул чемпіона WBC.
- Два роки прихильники боксу чекали на друге протистояння між цими боксерами. У лютому 2020 року Ф'юрі та Уайлдер вийшли на ринг. Британський боксер нокаутував Уайлдера та відібрав чемпіонський титул WBC. Для Деонтея це було перше фіаско у кар'єрі. Натомість Ф'юрі залишається непереможним.