Удар по самолюбству зухвалого Ф'юрі: "Залізний Майк" готує до бою Нганну

Чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі проведе бій проти зірки ММА Френсіса Нганну. Франко-камерунського бійця тренує до поєдинку легендарний Майк Тайсон.

Батько "Циганського короля" назвав свого сина на честь абсолютного чемпіона світу з боксу Майка Тайсона. Тож яким було розчарування британця, коли він дізнався, що його суперника тренуватиме кумир дитинства.

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Ф'юрі: Майк Тайсон повинен бути в моєму куті

Журналісти поцікавилися думкою Ф'юрі з приводу співпраці Френсіса Нганну та Майка Тайсона. "Жадібне пузо" у властивому стилі прокоментував ігнорування "Залізним Майком" його персони.

"Я думаю, що це сумно, насправді. Людина, на честь якої мене назвали, легенда, має виступити проти мене, а потім піти як невдаха, програвши людині, яку назвали на його честь. Я вважаю, що це сумно, і я вважаю, що він повинен бути в моєму куті, а не в протилежному, але бізнес є бізнес, і я розумію, що це суто бізнес.

Незалежно від того, чого він навчає Нганну, незалежно від того, скільки він проведе тренувань з боксу, у кожного є план, поки його не вдарять по обличчю. Я не впевнений, хто це сказав, але це правда. У всіх є план, поки їх не вдарять по щелепі", – заявив Ф’юрі.