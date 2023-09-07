Новий титул для нокаутерів: переможець бою Ф'юрі – Нганну отримає особливий чемпіонський пояс
Джерело:Boxing on TNT Sports
Учасники мегафайту в Саудівській Аравії Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну провели першу спільну пресконференцію. На події був представлений трофей, який отримає переможець двобою.
Битву двох найнебезпечніших панчерів світу організували щедрі саудівські шейхи. Окрім фантастичних гонорарів, переможець поєдинку отримує особливий титул.
Дізнайтесь також Очікуйте гарних новин: саудівський промоутер зустрівся з Усиком та Ф'юрі
Новий чемпіонський пояс
Промоутер "Циганського короля" Френк Воррен під час спільної пресконференції представив спеціальний пояс. Таким чином, переможець бою отримає титул "Чемпіона Ер-Ріяда".
Відео представлення нового чемпіонського поясуНагадаємо, що бій чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі та ексчемпіона UFC Френсіса Нганну відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд. За умовами поєдинку зірка ММА не буде претендувати на чемпіонський пояс британця. Проте поєдинок потрапить в офіційний реєстр боксерських боїв.
Додамо, що під час пресконференції "Циганський король" заявив про готовність прости бій з Нганну у клітці. "Жадібне пузо" вміє перетворити на цирк будь-який захід.