Потенційний суперник Усика: визначився обов'язковий претендент на пояс WBO – відео

У ніч з 23 на 24 вересня в Лондоні відбувся вечір боксу. Його головною подією став чемпіонський бій-реванш за звання тимчасового чемпіона WBO між Чжан Чжілеєм та Джо Джойсом.

Це був другий бій між боксерами. У першому поєдинку, який спортсмени провели у квітні 2023 року китаєць сенсаційно здобув дострокову перемогу у шостому раунді, тоді лікар зупинив бій через великий набряк під оком Джойса, який не дозволяв британцю продовжувати бій, пише 24 Канал.

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Чжілей підтвердив, що перша перемога була не випадковою

Напередодні матчу-реваншу букмекери вже не були впевнені в перемозі Джо Джойса, оцінюючи шанси, як приблизно рівні. Китаєць же знову продемонстрував, що з ним варто рахуватися.

40-річний Чжілей достроково завершивши поєдинок нокаутом вже у третьому раунді. Він на початку бою мав невелику перевагу, яку досить швидко реалізував. Китаєць ударом назустріч влучив правою рукою в голову Джойса. Британець на рідній арені впав, завалившися тілом вперед, після чого рефері майже одразу зупинив поєдинок.

Дивіться відеоогляд бою з нокаутом Чжана Чжілея