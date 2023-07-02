Нова зірка хевівейта не зміг нокаутувати ексчемпіона світу: відео найкращих моментів

Американський проспект Джаред Андерсон вперше у своїй кар'єрі не зміг здобути перемогу нокаутом. Колишній чемпіон світу Чарльз Мартін провів конкурентний бій проти висхідної зірки суперважкого дивізіону.

У ніч з 1 на 2 липня на арені Huntington Center в Толедо (штат Огайо, США) відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank. Головною подією шоу став поєдинок американського проспекту Джареда Андерсона проти ексчемпіона світу Чарльза Мартіна, пише 24 Канал.

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Тест для нової зірки хевівейту

Обидва суперники провели дуже конкурентний бій. Молодий проспект відразу завоював центр рингу та почав пресингувати досвідченого Мартіна. Ексчемпіон відповідав гострими атаками.

Наприкінці третього раунду Андерсон правим бічним ударом відправив Мартіна у нокдаун. Проте вже у 5-й трихвилинці молодому Джареду довелося демонструвати стійкість після випаду 37-річного ветерана.

Наприкінці поєдинку Андерсон ледь не зазнав поразки. 23-річний американець встояв на ногах після лівого прямого за лічені секунди до гонга. Мартін кинувся добивати Джареда, але йому не вистачило часу.

У підсумку судді віддали перемогу 23-річному Андерсону: 98-91, 99-90 та 99-90.

Відеоогляд бою Андерсон – Мартін

. Молодий американець вперше в кар'єрі не зумів нокаутувати суперника. У 14 попередніх поєдинках Андерсон перемагав достроково. 23-річний боксер захистив титул чемпіона WBO International, який здобув у грудні 2022 року. Очікується, що наступним суперником Андерсона буде один з топ-10 хевівейту.