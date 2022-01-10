Бився в конвульсіях: у футболіста стався серцевий напад під час матчу – відео трагічного моменту

Футболіст Усман Кулібалі втратив свідомість під час матчу чемпіонату Катару. В нього стався серцевий напад.

Футболіст впав у штрафному майданчику наприкінці першого тайму матчу між Аль-Райяном та Аль-Вакрою. 32-річний малійський захисник почав битися в конвульсіях. Тож йому на допомогу одразу поспішили партнери по команді та медики.

Водночас Двері завжди відкриті, – Еріксен, у якого зупинилось серце, може повернутись в АПЛ

Головний арбітр одразу ж зупинив гру.

Згодом керівництво чемпіонату Катару підтвердило, що в Кулібалі стався серцевий напад. Однак гравцю надали всю необхідну допомогу – як медики на полі, так згодом і у лікарні. Поки він перебуває під наглядом лікарів.

Матч команди дограють згодом.