Битви лідерів АПЛ та Бундесліги і вирішальний матч для Атлетіко: топ-ігри вихідних

Після матчів футбольних збірних на перший план знову виходять внутрішні чемпіонати. І на вихідних 3 та 4 квітня буде чимало не просто топових поєдинків, і справжня боротьба за чемпіонство.

Англія. Чи здатен Лестер поборотися за друге місце в АПЛ

Субота, 3 квітня, 19:30. Лестер – Манчестер Сіті

Боротьба за чемпіонство в Англії фактично закінчилася. Манчестер Сіті випереджає Манчестер Юнайтед на 14 очок (хоча "червоні дияволи" й зіграли на один матч менше) за 8 турів до закінчення чемпіонату. Тож у Favbet вже віддали титул переможця МанСіті.

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Але от щодо другого місця в турнірній таблиці, то там і далі триває запекла боротьба. Поки там МЮ, але Лестер відстає всього на одне очко. І в гості до лисиць в суботу, 3 квітня, завітає саме МанСіті.

Перемога Лестера – 6,3Нічия – 4,25Перемога Манчестер Сіті – 1,57

Попри те, що цей матч буде гостьовим для "містян", саме їх вважають фаворитами зустрічі. Команда Пепа Гвардіоли виглядає машиною, яка готова "штампувати" перемоги в боротьбі за титул. І чим більше буде перемог та титулів – тим краще.

Лестер на їх фоні не може поділитися такою ж надійною грою, але на власному полі команда здатна створити сюрприз. Тим більше, що боротьба за друге місце проти іншої команди з Манчестера триває. І здаватися ніхто не збирається.

Додатковою мотивацією на цей матч може стати результат першої гри на "Етіхад стедіум". Тоді гості просто знищили суперників з рахунком 2:5. А нападник Джеймі Варді оформив хет-трик.

Німеччина. Битва на срібну салатницю

Субота, 3 квітня, 19:30. РБ Лейпциг – Баварія

Натомість у Німеччині боротьба за срібну салатницю в самому розпалі. Баварія випереджає РБ Лейпциг лише на чотири очки. І в суботу вони зустрінуться на "Ред булл арена", щоб визначити сильнішого.

Перемога РБ Лейпциг – 2,87Нічия – 3,65Перемога Баварії – 2,44

Явного фаворита в цьому матчі немає. І тим неочікуванішим може бути підсумковий результат. Обидві команди зіштовхнулися з проблемою відсутності ключових гравців на цей матч. При цьому як через травми, так і дискваліфікації. І це може вплинути на підсумковий результат. Анхельньо, Кампль, Лаймер, Собослай та Кальстенберг зі сторони "биків" та мюнхенці Боатенг, Девіс, Коста, Толіссо та Левандовскі точно не зіграють.

Особливо відчутна втрата для Баварії – Левандовскі, який пропустить цей матч і може не зіграти проти ПСЖ в Лізі чемпіонів 7 квітня. Він забивав у останніх восьми матчах за Баварію (а з врахуванням двох матчів за збірну Польщі, де він теж відзначився, то його гольовий серіал триває 10 ігор). І наставнику команди Фліку доведеться подумати, ким його замінити.

Матч першого кола між цими командами закінчився у феєричну нічию 3:3.

Англія. Боротьба за єврокубки

Субота, 3 квітня, 22:00. Арсенал – Ліверпуль

Допоки Лестер буде боротися за друге місце, а МанСіті йти до свого чемпіонства, в середині турнірної таблиці буде боротьба за єврокубки. І вестиме її чинний чемпіон АПЛ Ліверпуль. Цього разу на виїзді проти Арсеналу

Перемога Арсеналу – 3,2Нічия – 3,55Перемога Ліверпуля – 2,28

Та ніхто простого життя для "мерсисайдців" не обіцяє. Арсенал довів, що може на рівних протистояти й топовим командам (перемоги над Лестером та Тоттенхемом), чи врятувати нічию, коли на 32-й хвилині програєш 3:0, як це було у матчі з Вест Хемом.

Ліверпуль же в цьому сезоні претендує на звання найбільш кризової команди. Особливо після домашніх поразок аутсайдерам. Та ще й з проблемами у захисті.

Битва на "Емірейтс стедіум" має бути запеклою. Адже обидві команди ще мають теоретичні шанси потрапити у топ-4 за підсумками сезону. От тільки для цього треба перемагати всіх. І почати саме з цього матчу.

Варто додати, що обидві команди можуть гарантувати собі участь в Лізі чемпіонів наступного сезону, навіть якщо не потраплять у першу четвірку. Для цього Арсеналу треба перемогти у Лізі Європи, а Ліверпулю – в Лізі чемпіонів.

Іспанія. Випробування для Атлетіко

Неділя, 4 квітня, 22:00. Севілья – Атлетіко

Ще нещодавно Атлетіко був головним фаворитом в боротьбі за перемогу в чемпіонаті Іспанії. Команда впевнено йшла до цього титулу на фоні проблем Барселони та Реалу. Але, починаючи з лютого 2021 року, ситуація кардинально змінилася. "Матрацники" втратили свою перевагу над конкурентами. І питання щодо їх чемпіонства тепер не виглядає таким переконливим. Лише чотири очки переваги над Барселоною та шість – над Реалом. І після цього матчу боротьба може лише загостритися.

Севілья не є серед претендентів на перемогу в чемпіонаті. Відставання складає 11 очок. Але боротьбу лідерам нав'язати готова. Тим більше, що є шанс "полоскотати нерви" Реалу в боротьбі за третє місце (5 очок відставання).

Перемога Севільї – 2,93Нічия – 3,05Перемога Атлетіко – 2,76