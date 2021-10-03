Битва банерів – фанати Динамо та Шахтаря вивісили образливі написи під час матчу: фото

Банери – один з улюблених способів футбольних фанатів донести свою думку до ширшого кола. На матчі Динамо та Шахтаря вболівальники не оминули можливості це використати.

Перед матчем на НСК "Олімпійський" було вивішений банер вболівальників Динамо. На ньому вони написали "Геть з Києва, іржаві". Вивісили його над входом у фан-шоп, який Шахтар відкрив на території стадіону.



Банер вболівальників Динамо проти Шахтаря / Фото Druzi Dynamo

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Фанати Шахтаря ж "передали привіт" головному тренеру суперника Мірчі Луческу. Румун 12 років очолював саме "гірників". "Lucescu – Judas Iscariot!" написали на банері вболівальники Шахтаря, натякаючи на зраду Луческу (Юда був одним з 12 апостолів, і зрадив Ісуса Христа).



Банер вболівальників Шахтаря проти Луческу / фото Профутбол Digital

Варто додати, що в минулому сезоні проти Луческу в Динамо виступали київські вболівальники, які неодноразово організовували акції протесту. Та в цьому сезоні вже "підключилися" і донецькі вболівальники. Для прикладу, у самому ж Донецьку фарбою залили зірку Луческу.

Також варто відзначити, що перед матчем на трибунах було вивішено плакат зі словами підтримки тренеру Шахтаря Роберто Де Дзербі.



Банер на підтримку Де Дзербі / Фото ФК Шахтар