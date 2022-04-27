Більше, ніж гра: зірка Боруссії Голанд підтримав Україну після матчу з Динамо

Київське Динамо 26 квітня зіграло благодійний матч проти дортмундської Боруссії. У складі господарів поєдинку участь взяв забивний форвард Ерлінг Голанд.

Футбольні зірки разом з українським народом

Зірковий форвард "джмелів" розпочав благодійний матч зі стартової 11-ки. Ерлінг Голанд відіграв проти Динамо лише 30 хвилин та був замінений у першому таймі.

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Після поєдинку, який закінчився вольовою перемогою Динамо з рахунком 2:3, футболіст Боруссії підтримав Україну. На своїй сторінці в інстаграмі Голанд виставив передматчеве фото та заявив, що ця зустріч була більше, ніж просто гра у футбол, натякнувши на благодійній меті поєдинку.

Більше, ніж гра,

– підписав фото норвежець.

Цікаво, що символічний перший дотик у матчі зробив хлопчик із України, якому вдалось вибратись з-під обстрілів. Голанд мило підморгнув українцю, щоб той віддав пас саме на нього. Що і зробив хлопець. Ерлінг у відповідь показав, що той виконав відмінній пас, показавши пальцем слово "клас", поплескавши хлопцю.

. Наступний благодійний матч Динамо проведе 28 квітня проти загребського Динамо.