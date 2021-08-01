Скандал з білоруською легкоатлеткою: з Тімановською зустрівся представник МОК

За критику білоруської влади легкоатлетку Христину Тімановську мали силоміць вивезти з Токіо до Білорусі. Проте під захист спортсменку взяла японська поліція. Нещодавно з Тімановською зустрівся представник Міжнародного олімпійського комітету.

У МОК пообіцяли взяти під контроль ситуацію з Тімановською. Спортсменку супроводжують представники комітету та організатори Олімпійських ігор.

Раніше Поліція Японії взяла під охорону білоруську спортсменку, яку намагалися силоміць вивезти

Тімановська повідомила, що почувається у безпеці

Легкоатлетка повідомила, що наразі почувається у безпеці. Вона перебуває в аеропорту. Поки що тривають перемовини щодо того, як вирішити ситуацію.

Раніше на консультацію з Тімановською погодились представники МЗС Японії. Також допомогти спортсменці запропонувала і Польща.

Коротко про скандал з Христиною Тімановською