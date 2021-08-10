Чергова жертва Лукашенка: білоруська влада вимагали депортувати футболіста Шкуріна з Росії

Український журналіст Ігор Циганик розповів про те, як Ілля Шкурін опинився в таборі київського Динамо. Футболіст міг стати жертвою режиму Лукашенка.

Білоруська влада вимагала депортувати Шкуріна з Росії, коли той перейшов у московський ЦСКА. Щоб уникнути депортації, ЦСКА віддав білоруса в оренду київському Динамо.

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Шкурін справив на мене гарне враження. У нього була досить складна ситуація в ЦСКА. ЦСКА купив цього футболіста за 1,5 млн і на нього розраховували. Але заява Шкуріна про те, що він не підтримує режим Лукашенка і що він ніколи не буде виступати в складі збірної Білорусі, поки Лукашенко буде президентом, привела до бурхливої ​​реакції у наших східних сусідів,

– розповів журналіст.

"Я вам навіть хочу сказати, що навіть білоруська влада вимагала депортувати цього футболіста з Росії, щоб розібратися з ним вдома. Тому для Шкуріна переїзд до Києва – це вихід із ситуації. Це така не банальна історія. Думаю, що у нього буде мотивація проявити себе в Динамо. Але така позиція молодого хлопця заслуговує на повагу", – сказав Циганик.

Що відомо про Шкуріна