Чергова жертва Лукашенка: білоруська влада вимагали депортувати футболіста Шкуріна з Росії
Джерело:Циганик LIVE
Український журналіст Ігор Циганик розповів про те, як Ілля Шкурін опинився в таборі київського Динамо. Футболіст міг стати жертвою режиму Лукашенка.
Білоруська влада вимагала депортувати Шкуріна з Росії, коли той перейшов у московський ЦСКА. Щоб уникнути депортації, ЦСКА віддав білоруса в оренду київському Динамо.
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Шкурін справив на мене гарне враження. У нього була досить складна ситуація в ЦСКА. ЦСКА купив цього футболіста за 1,5 млн і на нього розраховували. Але заява Шкуріна про те, що він не підтримує режим Лукашенка і що він ніколи не буде виступати в складі збірної Білорусі, поки Лукашенко буде президентом, привела до бурхливої реакції у наших східних сусідів,
– розповів журналіст.
"Я вам навіть хочу сказати, що навіть білоруська влада вимагала депортувати цього футболіста з Росії, щоб розібратися з ним вдома. Тому для Шкуріна переїзд до Києва – це вихід із ситуації. Це така не банальна історія. Думаю, що у нього буде мотивація проявити себе в Динамо. Але така позиція молодого хлопця заслуговує на повагу", – сказав Циганик.
Що відомо про Шкуріна
- 9 липня Шкурін перейшов у Динамо на правах оренди на один сезон. Його контракт належить московському ЦСКА.
- У сезоні-2020/2021 нападник зіграв 14 матчів в усіх турнірах, у яких забив 3 голи.
- 21-річний футболіст майже усю кар'єру грав у Білорусі. Розпочав свій шлях у футболі з білоруського Вітебську. Також грав за Енергетик та Динамо-Брест. Саме зі складу останніх він перейшов у 2020 році у московське ЦСКА.