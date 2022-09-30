У Білорусі затримали тренера Львова: йому загрожує до 7 років позбавлення волі

Тренер воротарів Львова Василь Хомутовський повернувся до Білорусі. Він прибув до країни на лікування.

Зустріли тренера у Білорусі, м'яко кажучи, не зовсім привітно. Хомутовського затримали правоохоронні органи.

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Тренеру "приписують" опозиційні мітинги

Відео з його затриманням і допитом опублікували провладні телеграм-канали. На ньому він зізнається, що виходив на проїжджу частину під час опозиційних мітингів у 2020 році.

Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі, штраф, арешт або обмеження волі на той же строк.

Хомутовський виступав проти фальсифікацій на президентських виборах у Білорусі у 2020-му. У жовтні того ж року його оштрафували за участь в акції протесту.

Тренерська кар'єра фахівця