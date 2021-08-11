У Білорусі тренер жорстко побив юного хокеїста на лаві для запасних: відео

Коли товариський поєдинок перетворюється у палку сутичку. У Білорусі тренер вирішив фізично виховувати молодих хокеїстів.

Неприпустима поведінка тренера

Шахтар та Хімік провели товариську гру між хокейними командами 2008 року народження. Наставник Шахтаря Артем Горанін має свої методи виховання хокеїстів. Тренер відлупцював одного з юних спортсменів.

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Скандальний епізод зазняли очевидці гри. У відео видно, як спеціаліст під час перерви виховує свого підопічного кулаками прямо на лавці для запасних. Відзначимо, що інші юні хокеїсти навіть не відреагували на подібні дії свого тренера та не заступились за партнера по команді.

У коментарях люди засудили таку поведінку наставника та назвали це все жахом.

Цікаво, що в одному зі своїх інтерв'ю сам Горанін зізнавався, що в команді все дуже строго з порушеннями і бійки взагалі заборонені. Єдине, що буває, то це невеликі перепалки, коли хтось може когось вдарити по шолому, але не більше.

Тренер лупцює хокеїста: відео