У Білорусі суд виніс вирок затриманій чемпіонці світу з фристайлу

11 листопада 2021 , 17:17
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Джерело:

телеграм-канал БФСС

Дворазову чемпіонку світу з фристайлу, найкращу спортсменку Білорусі 2019 року Олександру Романовську затримали у середу, 10 листопада. Дівчина неодноразово наголошувала на своїй громадянській позиції.

Романовська отримала штраф

Суд виніс вирок чемпіонці світу з лижного фристайлу в акробатичних стрибках Олександрі Романовській.

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Романовську оштрафували на 2610 білоруських рублів. Їй було висунуто звинувачення за статтею 24.23, п. 1 ("Порушення встановленого порядку проведення зборів, мітингу, вуличного ходу, демонстрації, пікетування, іншого масового заходу, вчинене учасником таких заходів").

Олександра Романовська: що відомо про спортсменку

  • Спортсменку затримали 10 листопада, коли вона поверталася додому з тренування. Спершу Олександра перебувала у Партизанському РУВС міста Мінська, потім її перевели до ізолятора тимчасового тримання.
  • Після президентських виборів Білорусі у серпні 2020-го року Романовська не підтримувала режим диктатора Лукашенка та активно висловлювала свою громадянську позицію.
  • Також Олександра підписала відкритий лист спортсменів із вимогою припинити насильство та провести повторні президентські вибори.
  • Після цього дівчину звільнили з Республіканського центру олімпійської підготовки Білорусі. Пояснили, що причиною є постійно прогули.
  • У 2019 році Романовська виграла чемпіонат світу, а також стала дворазовою чемпіонкою зимової універсіади. 
Автор: Дарина Жданович