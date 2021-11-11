У Білорусі суд виніс вирок затриманій чемпіонці світу з фристайлу
11 листопада 2021 , 17:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал БФСС
Дворазову чемпіонку світу з фристайлу, найкращу спортсменку Білорусі 2019 року Олександру Романовську затримали у середу, 10 листопада. Дівчина неодноразово наголошувала на своїй громадянській позиції.
Романовська отримала штраф
Суд виніс вирок чемпіонці світу з лижного фристайлу в акробатичних стрибках Олександрі Романовській.
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Романовську оштрафували на 2610 білоруських рублів. Їй було висунуто звинувачення за статтею 24.23, п. 1 ("Порушення встановленого порядку проведення зборів, мітингу, вуличного ходу, демонстрації, пікетування, іншого масового заходу, вчинене учасником таких заходів").
Олександра Романовська: що відомо про спортсменку
- Спортсменку затримали 10 листопада, коли вона поверталася додому з тренування. Спершу Олександра перебувала у Партизанському РУВС міста Мінська, потім її перевели до ізолятора тимчасового тримання.
- Після президентських виборів Білорусі у серпні 2020-го року Романовська не підтримувала режим диктатора Лукашенка та активно висловлювала свою громадянську позицію.
- Також Олександра підписала відкритий лист спортсменів із вимогою припинити насильство та провести повторні президентські вибори.
- Після цього дівчину звільнили з Республіканського центру олімпійської підготовки Білорусі. Пояснили, що причиною є постійно прогули.
- У 2019 році Романовська виграла чемпіонат світу, а також стала дворазовою чемпіонкою зимової універсіади.