Білорусь офіційно втратила етап Кубка світу з біатлону

Міжнародний союз біатлоністів опублікував календар етапів Кубка світу сезону-2021/2022. Виконавчий комітет IBU 16 травня погодив оновлений календар на сезон.

Кубок світу перенесли у Контіолахті

8 етап Кубка світу, який 3 – 6 березня 2022 року мав відбутися у Раубічах, перенесений в Контіолахті (Фінляндія).

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Рішення про перенесення етапу було прийнято Виконавчим комітетом у світлі поточної ситуації у Білорусі і для забезпечення впевненості в плануванні для організаційних комітетів, національних федерацій і їх команд,

– йдеться у повідомленні IBU.

Через те, що Контіолахті прийме Кубок світу у 2022 році, у Швеції відбудуться відразу два етапи на початку сезону.

Календар біатлонного сезону-2021/2022

Естерсунд (Швеція) 26 – 28 березня

Естерсунд (Швеція) 29 листопада – 5 грудня

Хохфільцен (Австрія) 6 – 12 грудня

Ансі (Франція) 13 – 19 грудня

Оберхоф (Німеччина) 3 – 9 січня

Рупольдинг (Німеччина) 10 – 16 січня

Антхольц (Італія) 17 – 23 січня

Олімпійські ігри в Пекіні 4 – 20 лютого

Контіолахті (Фінляндія) 28 лютого – 6 березня

Отепяе (Естонія) 7 – 13 березня

Холменколлен (Норвегія) 14 – 20 березня