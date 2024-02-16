Феєричне повернення після травми: Білодід здобула "бронзу" у першому старті сезону

У столиці Азербайджану Баку стартував турнір з дзюдо серії Грендслем. Першу нагороду для збірної України на змаганнях здобула Дар'я Білодід.

Збірна України заявила на турнір 10 дзюдоїстів. До списку учасників потрапила олімпійська призерка Токіо-2020 Дар'я Білодід.

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Як виступила Білодід

Через травму спини Дар'я пропустила пів року. Тож у Баку був її перший офіційний старт сезону. На шляху до чвертьфіналу 23-річна киянка, яка змагалася у ваговій категорії до 57 кілограмів, по черзі перемогла Марію Ескано з Гуамо та представницю Фінляндії Піхлу Солонен.

У чвертьфіналі Білодід поступилася по шидо на "голден скор" дворазовій чемпіонці світу Крісті Дегучі з Канади. Однак українка зберігала шанси поборотися за бронзову медаль через втішні поєдинки.

У першій сутичці Білодід у додатковий час ефектним кидком здолала Майсу Пардаєву з Туркменістану. А у вирішальному поєдинку Дар'я оформила дострокову перемогу над бронзовою медалісткою ЧС-2023 серед юніорів Юлі Берскенс з Нідерландів.

Зазначимо, що це восьма медаль Дар'ї Білодід на рівні турнірів Грендслем: чотири "золота", одне "срібло" та три "бронзи".

Під час виступів на турнірах Грендслему спортсмени змагаються за бали у кваліфікаційному рейтингу. Вони враховуються під час розподілу путівок на Олімпіаду-2024.