Білодід відреагувала на смерть юної дзюдоїстки, звернувшись до IJF

Після нічного обстрілу Києва Україна втратила ще одну дитину. Дзюдоїстка Вікторія Івашко більше ніколи не зможе взяти участь у міжнародних змаганнях.

Окупанти продовжують тероризувати Україну постійними обстрілами. Першого червня російські військові знову демілітаризували черговий "військовий об'єкт".

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Втрата, яку не можна пробачити

Унаслідок чергового ракетного удару про столиці юна дзюдоїстка втратила не просто майбутнє в спорті – дитина віддала своє життя. Водночас росіян повертають до змагань, а Томас Бах навіть хвалиться цим та вважає нормою.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід звернулась до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) через загибель дзюдоїстки Вікторії Івашко та її мами внаслідок російського обстрілу.

Сьогодні стартує Гран-прі в Душанбе, де візьмуть участь дзюдоїсти з Росії. Також сьогодні в Києві російська ракета вбила юну дзюдоїстку Вікторію Івашко та її маму. IJF, ви впевнені, що все робите правильно?,

– написала Білодід.



Реакція Білодід / Скриншот із інстаграму дзюдоїстки

Що відомо про нічні обстріли?

У День захисту дітей росіяни ракетами "Іскандер" атакували Київ

Усі повітряні цілі було збито, проте уламки спричинили руйнування у Деснянському та Дніпровському районах

На момент повітряної тривоги укриття у поліклініці №3 в Деснянському районі було закрите

Дівчинка, її мама та ще одна жінка загинули від уламків біля укриття.

Українські дзюдоїсти бойкотують змагання, де беруть участь російські спортсмени. Міжнародну федерацію дзюдо, як бачимо, все влаштовує.