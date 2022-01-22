Били ногами та душили: у Мексиці жорстоко побили російського чемпіона UFC

Перший чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) з Росії Олег Тактаров зазнав жорстокого нападу, коли він перебував у Мексиці.

Конфліктна ситуація виникла після того, як Олег Тактаров заступився за дівчину, яка посварилася з охороною місцевого готелю, повідомив журналіст Олександр Лютіков.

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За його словами, бійця вдарили по потилиці, а потім кілька людей били ногами та душили. При цьому ноги росіянина стягли волосінням, а руки закували в кайданки. Це підтверджує сам боєць.

Десять чоловік по мені стрибали. Задихався. У мене майка була на носі, я хотів дихати, мене били в голову. Один стрибав на кайданках, які були застебнуті на руках за спиною. Якимось волосінням мені стягували ноги. Хвилин 30 – 40 я лежав, не рухався, але мене продовжували бити,

– заявив росіянин.

На думку Тактарова, це справа рук якогось "супермафіозного угруповання". Він кожну секунду думав, що помре, проте його встигла звільнити поліція.

Усіх деталей Олег Тактаров розкривати не став, бо досі перебуває у Мексиці та боїться за своє життя.

Що відомо про Тактарова

Олег Тактаров у липні 1995 року виграв одноденний турнір-вісімку UFС 6, за що отримав пояс. Статус регулярного чемпіона UFC з'явився лише в 1997 році, однак у 2020-му колишні керівники UFC, засновники промоції Арт Дейві та Боб Мейровітц, заявили, що Тактарова можна вважати першим російським чемпіоном UFС.

Після закінчення спортивної кар'єри Олег в основному зайнятий роботою в кіноіндустрії, при цьому інтерес до змішаних єдиноборств у нього зберігається.