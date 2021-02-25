Американський бігун Голловей встановив світовий рекорд на дистанції у 60 метрів: відео

Американський бігун Грант Голловей встановив світовий рекорд на дистанції у 60 метрів із бар'єрами у приміщенні. Спортсмен побив рекорд, який тримався з 1994 року.

Голловей покращив рекорд на 0.01 секунди

Голловей встановив рекорд на турнірі в Іспанії 24 лютого. Американець продемонстрував результат 7:29 секунди.

Дивіться також Політ на 18 метрів: побито світовий рекорд у потрійному стрибку – відео

Це на 0.01 секунди краще за попередній рекорд із бігу на 60 метрів, який належав британцю Коліну Джексону. Він становив рекорд у 1994 році у німецькому Зіндельфінгені, пробігши дистанцію за 7:30 секунди.

Рекорд зарахували не відразу

Що цікаво, про рекорд Голловея було оголошено не відразу. Спершу на часовому табло після забігу Голловея з'явився результат 7:32 секунди.

Тільки згодом завдяки комп'ютерним технологіям було встановлено, що американцю вдалося встановити світовий рекорд.

Варте уваги Божевільний світовий рекорд: чеський спортсмен проплив 81 метр під льодом – відео

Після забігу 23-річний спортсмен висловив переконання, що в майбутньому його рекорд також буде побито.

Голловей не програє на змаганнях у приміщенні з 2014 року. Останньої невдачі чемпіон світу 2019 року зазнав, коли йому було 16 років.