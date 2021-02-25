Американський бігун Голловей встановив світовий рекорд на дистанції у 60 метрів: відео

Джерело:World Athletics
Американський бігун Грант Голловей встановив світовий рекорд на дистанції у 60 метрів із бар'єрами у приміщенні. Спортсмен побив рекорд, який тримався з 1994 року.
Голловей встановив рекорд на турнірі в Іспанії 24 лютого. Американець продемонстрував результат 7:29 секунди.
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Це на 0.01 секунди краще за попередній рекорд із бігу на 60 метрів, який належав британцю Коліну Джексону. Він становив рекорд у 1994 році у німецькому Зіндельфінгені, пробігши дистанцію за 7:30 секунди.
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Після забігу 23-річний спортсмен висловив переконання, що в майбутньому його рекорд також буде побито.
Голловей не програє на змаганнях у приміщенні з 2014 року. Останньої невдачі чемпіон світу 2019 року зазнав, коли йому було 16 років.